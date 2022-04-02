تشافي: لا توجد أيام هادئة في برشلونة

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه على الرغم من الفترة الجيدة التي يقدمها الفريق حاليا فإنه يمكن تسميتها بفترة "هدوء متوتر" يتطلب من الفريق مواصلة نغمة الانتصارات.

وأشار تشافي إلى أنه يرغب بالفعل في مواصلة الفريق لانتصاراته عندما يواجه يوم الأحد "فريقا جيدا" مثل أشبيلية.

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وأوضح تشافي في المؤتمر الصحافي لفريقه اليوم قبل مباراة أشبيلية أن النادي الكتالوني لا يمكنه تحمل رحيل لاعبين مثل غافي ورونالد أراوخو.

وقال: "هنا في برشلونة لا توجد أيام هادئة. هذا هو برشلونة. هناك انتقادات وأحكام بشكل يومي. هناك هدوء متوتر. نلعب الكثير من المباريات. غدا نهائي آخر ، فلم يعد هناك أي هدوء. أحب هذا فأنا مغرم بالمنافسة الشديدة".

وأوضح تشافي في التصريحات، التي نقلتها وكالة أنباء "أوروبا برس" يوم السبت: مشروعنا هو العمل بشكل جيد للغاية، ولكننا سنخسر في يوم ما. هذا سيثمر إن عاجلا أو آجلا. ستكون هناك انتقادات".

وأضاف: "الهدف الرئيسي هو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. كنا في موقف معقد للغايةعندما توليت مسؤولية الفريق في نوفمبر الماضي، وحققنا نتائج استثنائية. والرسالة واضحة : لا تتركوا لاعبينا يسقطون، ولا تستسلموا للراحة. علينا الاستمرار".

وإذا نجح برشلونة في التغلب على أشبيلية الذي يقوده المدرب جولين لوبيتيغي المدير الفني الأسبق لريال مدريد، سيتقدم برشلونة للمركز الثاني في جدول الدوري الإسباني.

وقال تشافي: "مباراة الغد بمثابة نهائي آخر بالنسبة لنا. لدينا إمكانية الوصول للمركز الثاني. علينا التأكيد مجددا على أننا في فترة جيدة. الفريق أظهر في استاد سانتياغو برنابيو قدرته على منافسة أي فريق عندما نكون بمستوانا الجيد وصلابتنا".