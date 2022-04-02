تيتي: لسنا في مجموعة الموت وكذلك ليست مجموعة "الحياة"

أكد تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم أن مجموعة فريقه في بطولة كأس العالم 2022 بقطر ليست مجموعة "الموت" وكذلك ليست مجموعة "الحياة".

وأوقعت القرعة، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة مساء الجمعة، المنتخب البرازيلي على رأس المجموعة السابعة التي ضمت معه منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

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وقال تيتي في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا): "ليست مجموعة الموت أو الحياة. كل شيء يشبه مجموعة البرازيل في مونديال 2018 بروسيا. الاختلاف الوحيد هو غياب كوستاريكا".

وأوضح : "نتحدث عن منتخبي سويسرا وصربيا اللذين تأهلا بالتفوق على إيطاليا والبرتغال. كما نتحدث عن المنتخب الكاميروني وهو فريق قوي للغاية من المدرسة الأفريقية. علينا الارتقاء بمستوانا".

وكان المنتخب البرازيلي التقى منتخبي صربيا وسويسرا والمنتخب الكوستاريكي في مجموعته بمونديال 2018 كما التقى المنتخب الكاميروني في مجموعته بالمونديال البرازيلي عام 2014.