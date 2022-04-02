كاريمبو: فرنسا المرشح الأبرز للفوز بكأس العالم

صرح كريستيان كاريمبو لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم السابق أن منتخب بلاده (الديوك)، هو المرشح الأبرز لنيل لقب كأس العالم الذي يقام في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك بعد إجراء القرعة يوم الجمعة.

ويسعى المنتخب الفرنسي ليصبح أول منتخب يدافع عن لقبه بنجاح منذ أن فعل ذلك المنتخب البرازيلي في 1962، ولكن سيلعب التاريخ ضدهم حيث إن أخر ثلاثة فرق حاولت فعل ذلك خرجت من دور المجموعات.

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وأوقعت القرعة المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة، حيث سيلعب مع منتخبات الدنمارك وتونس، والفائز من مباراة الدور الفاصل التي تجمع بيرو مع الفائز من مباراة منتخبي أستراليا والإمارات.

وقال كاريمبو إنه يعتقد أن فرنسا استحقت لقب المرشح الأبرز في هذه النسخة.

وقال للصحافيين في قطر :"فرنسا المرشحة الأبرز لنيل اللقب، وهو موضوع تحدثت فيه كثيرا".

وأضاف: "لدينا فريق شاب يتمتع بالكثير من الجودة، ناهيك عن المدير الفني ديديه ديشان- يجب أن أقول هذا، إذا قلت شيئا آخر سيصرخ في وجهي".

وأردف: "لدينا اتحاد يعمل، يسمح لنا أن نركز على هدف الفوز بكأس العالم".

كان زميله بالمنتخب يوري جوركاييف أقل تأكيدا في توقعاته، ولكنه ألمح إلى التوقيت المثير للحدث.

وقال: "القرعة نفسها لا تعني شيئا".

وأَضاف: "نعم، كأس العالم تبدأ لذا أنت تستعد، وأنت تعلم متى ستلعب، ولكن لا توجد قرعة جيدة أو سيئة. خاصة في هذا الوقت من العام عندما تكون كل الفرق في حالة تنافسية".

وتابع: "هنا ستكون كأس العالم مختلفة عن نسخ أخرى. كل اللاعبين العظماء وكل الفرق ستصل إلى نقطة في الموسم حيث ستكون كلها تنافسية".

وذكر: "البطولة لا تقام في نهاية الموسم، حيث تكون طويلة وهناك الكثير من المباريات . انها تبدأ تقريبا مع بداية الموسم. ستكون نسخة مثيرة للغاية".