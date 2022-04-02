مدرب إيران عن مواجهة أميركا: نركز في كرة القدم

قلل دراغان سكوسيتش، المدير الفني للمنتخب الإيراني لكرة القدم، من أهمية الجوانب السياسية عندما يلتقي فريقه مع نظيره الأميركي في دور المجموعات ببطولة كأس العالم، قائلا إن تركيزه وتركيز فريقه سيكون منصبا على كرة القدم.
ويلتقي المنتخبان يوم 29 نوفمبر في البطولة التي تقام بقطر ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتي تضم إنجلترا وربما أوكرانيا أيضا.
ولا توجد علاقات دبلوماسية بين أميركا وإيران منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1980.
والتقى المنتخب الأميركي مع نظيره الإيراني للمرة الأولى في بطولة كأس العالم في نسخة 1998، وفاز المنتخب الإيراني 2 - 1.
وأكد سكوسيتش: أنا لست سياسا. أنا أركز في كرة القدم.
وأضاف: لذلك، فريقي وأنا سنركز على الشؤون الرياضية، وسنستعد للقاء بأفضل طريقة ممكنة.
وقال المدرب إنه سعيد بالقرعة لأنها "كان من الممكن أن تكون أسوأ، مثل التواجد في مجموعة مع ألمانيا وإسبانيا" حيث أوقعتهما القرعة التي جرت يوم الجمعة سويا.
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