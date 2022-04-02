ميدفيديف قد يغيب عن بطولة فرنسا المفتوحة بسبب عملية جراحية

كشف لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني على العالم أنه سيخضع لعملية جراحية لعلاج "فتق"، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس).

وفقد ميدفيديف (26 عاما) قبل أيام فرصة العودة إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين إثر هزيمته أمام البولندي هوبرت هركاتش في دور الثمانية من بطولة ميامي المفتوحة.

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وقد يغيب ميدفيديف بسبب العملية الجراحية لمدة شهرين، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، علما بأن بطولة فرنسا المفتوحة تنطلق في 22 مايو .

وقال ميدفيديف عبر وسائل التواصل الاجتماعي :"في الأشهر الأخيرة، كنت ألعب وأنا أعاني من فتق بسيط."

وأضاف :"بعد التشاور مع فريقي، قررت إجراء عملية بسيطة لعلاج المشكلة... سأغيب على الأرجح لما يتراوح بين شهر وشهرين وسأعمل بجدية من أجل العودة للملاعب قريبا. شكرا على كل الدعم."

وكان ميدفيديف، الذي توج بلقب أمريكا المفتوحة في أيلول/سبتمبر الماضي ووصل إلى نهائي أستراليا المفتوحة هذا العام، قد اعتلى صدارة التصنيف العالمي لمدة ثلاثة أسابيع في فبراير الماضي قبل أن يستعيد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الصدارة مجددا.