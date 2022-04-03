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إصابة خطيرة في الرأس تبعد لاعب بيلفيلد لفترة غير معلومة

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إصابة
تعرض كلوس من قبل لإصابات خطيرة في الرأس والوجه عام 2013

إصابة خطيرة في الرأس تبعد لاعب بيلفيلد لفترة غير معلومة

برلين - د ب أ

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أعلن نادي أرمينيا بيلفيلد الألماني لكرة القدم أن المهاجم فابيان كلوس سيغيب عن الفريق في الوقت الحالي بسبب إصابة خطيرة في الرأس تعرض لها في المباراة أمام شتوتغارت يوم السبت.

وذكر النادي في بيان اليوم الأحد، أن كلوس سيغيب لفترة غير معلومة ولم يتضح بعد ما إذا كان بإمكان اللاعب المشاركة مع الفريق قبل أن يرحل في الصيف عن الفريق الذي قضى معه 11 عاما.

وذكر النادي: "كل عائلة أرمينيا تتمنى له صحة جيدة وتعافي سريع".

وتعرض كلوس (34 عاما) للإصابة بعد اصطدامه بزميله بالفريق أليساندرو شوبف في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1. وتم وضع اللاعب على محفة طبية لإخراجه من الملعب ونقله للمستشفى.

وتعرض كلوس من قبل لإصابات خطيرة في الرأس والوجه في حادث في عام 2013.

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