صلاح يتنازل عن "راتب رونالدو" ويوافق على تجديد عقده

اقتربت أزمة عقد محمد صلاح الجديد مع فريقه ليفربول الإنجليزي على الانتهاء، بعدما توصل الطرفان لحل يناسبهما وفقًا لما كشفت عنه صحيفة "ميرور" البريطانية.
وأكدت الصحيفة أن صلاح غيّر رأيه بعدما رفض عرضًا يقارب 400 ألف إسترليني في الأسبوع، وسيجدد عقده الذي ينتهي صيف 2023، ليغلق الباب أمام كل المهتمين بضمه مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة.
وتنازل صلاح عن الحصول على راتب أسبوعي مرتفع يقدر بنصف مليون إسترليني في الأسبوع، مثلما يجني كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، وسيبقى في "آنفيلد" لمدة 3 أو 4 سنوات أخرى.
وكان الصحافي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو قد أعلن منذ فترة توقف المفاوضات بين الطرفين، لكن الانفراجة حدثت بعد عودة صلاح من التوقف الدولي الأخير.
ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 20 هدفًا، كما قدم لزملائه 10 تمريرات حاسمة.
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