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فوز صعب لفيورنتينا على إمبولي المنقوص

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فيورنتينا
رفع فيورنتينا رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن

فوز صعب لفيورنتينا على إمبولي المنقوص

فلورنسا - د ب أ

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فاز فيورنتينا على ضيفه إمبولي 1-صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل نيكولاس غونزاليس هدف المباراة الوحيد لفيورنتينا في الدقيقة 58.

وشهدت المباراة تعرض سيباستيان لوبيرتو لاعب إمبولي للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 57.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

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