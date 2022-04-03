فوز صعب لفيورنتينا على إمبولي المنقوص

فاز فيورنتينا على ضيفه إمبولي 1-صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل نيكولاس غونزاليس هدف المباراة الوحيد لفيورنتينا في الدقيقة 58.

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وشهدت المباراة تعرض سيباستيان لوبيرتو لاعب إمبولي للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 57.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.