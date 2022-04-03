كأس الملك.. الفيحاء يستدرج اتحاد جدة في "المجمعة"

يسعى اتحاد جدة لبلوغ نهائي كأس الملك للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، عندما يحل ضيفاً على الفيحاء، يوم الاثنين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ولم يسبق للفريقين أن تقابلا في كأس الملك، لكنهما التقيا في كأس ولي العهد عام 2014 ونجح حينها الاتحاد في الفوز برباعية نظيفة.

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وفي هذا الموسم التقى الفريقان في الدوري مرتين، تبادلا خلالها الفوز، حيث فاز الفيحاء ذهاباً 1-0 والاتحاد إياباً 2-0، ويتطلع كل منهما إلى إقصاء الآخر من الكأس وحجز مقعده في النهائي.

ومع أن الفيحاء الذي يحتل المركز الثامن في الدوري برصيد 30 نقطة، لم يضمن البقاء رسمياً، إلا أنه يأمل في كتابة تاريخ جديد، وحجز مقعده في النهائي كإنجاز غير مسبوق في تاريخه.

ولهذا سيلعب من أجل الفوز خصوصاً في ظل تكامل صفوفه التي تضم أسماء مميزة أمثال حارسه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش واليوناني بانايوتيس تاختسيديس والمقدوني الشمالي الكسندر ترايكوفسكي الذي سجل هدف منتخب بلاده القاتل في مرمى إيطاليا ضمن تصفيات مونديال 2022 والغاني صامويل أوسو والبرازيلي رامون لوبيز.

ويعتبر الاتحاد حالياً في أفضل حالاته الفنية والمعنوية منذ سنوات، إذ يتصدر حالياً الدوري بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه، ويتطلع إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وبلوغ النهائي أملاً في التتويج باللقب الذي فاز به تسع مرات سابقة.

ويفتقد الفريق الاتحادي لمدافعه المصري أحمد حجازي والبرازيلي برونو هنريكي اللذين يواصلان برنامجهما التأهيلي تأهباً للمشاركة في الدوري، إضافة إلى فهد المولد. لكنه في المقابل يضم أسماء مميزة لاسيما على مستوى العناصر الأجنبية، في مقدمتها المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينيو ومواطنه مارسيلو غروهي.