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كرة القدم الأسترالية تستعين بالذكاء الصناعي لمواجهة إساءات الإنترنت

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الدوري الأسترالي

كرة القدم الأسترالية تستعين بالذكاء الصناعي لمواجهة إساءات الإنترنت

ملبورن - رويترز

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لجأت أندية كرة القدم في أستراليا إلى الذكاء الصناعي لمكافحة الإساءات والمضايقات عبر الإنترنت عندما وقعت جميع بطولات الدوري في البلاد واتحاد اللاعبين المحترفين اتفاق شراكة مع منصة الحماية الالكترونية جوبابل.

وطبقا للاتفاق فإن تقنية جوبابل ستوفر الحماية لكل مواقع التواصل الاجتماعي التي تتعامل معها جميع بطولات الدوري في البلاد واللاعبون على المستوى الشخصي أيضا.

وقال داني تاونسند الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري: كرة القدم تملك قوة فريدة من نوعها في تحقيق الاتصال بين الناس من مختلف التوجهات ومن ثم فإننا نسعى لتأمين السلامة والحماية التامة على مستوى الدوري الأسترالي بالكامل سواء عبر الانترنت أو في الحياة الواقعية.

وأضاف المسؤول الأسترالي: لا مكان للإساءة عبر الانترنت في رياضتنا. وهذا التحرك ينطلق من واجبنا في حماية اللاعبين وجمهور المشجعين.

"ستوفر تقنية جوبابل الحماية لكل من يتابع حساب أي لاعب أو فريق أو بطولة من أي مواد مسيئة وضارة وستحافظ على سلامة مجتمعاتنا".

واعتزل جوش هوب لاعب ملبورن فيكتوري السابق كرة القدم في 2020 وهو في الثانية والعشرين من عمره بسبب إساءات ومضايقات الجماهير عبر الانترنت.

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