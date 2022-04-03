موقعة إنتر ويوفنتوس في الواجهة تزامناً مع عودة كاملة للجمهور

بعدما كانت إحدى أولى المباريات التي تقام خلف أبواب موصدة في مارس 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، ستكون موقعة "ديربي إيطاليا" بين يوفنتوس وإنتر حامل اللقب بين أولى المباريات التي تقام بمدرجات ممتلئة يوم الأحد في المرحلة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولن تكون مباراة الأحد عادية بين خصمين لدودين، بل إنها ترتدي أهمية مضاعفة لأنها قد تشكل فرصة أخيرة لأي منهما للبقاء قريباً من ميلان المتصدر الذي يترقب أيضاً نتيجة ملاحقه الآخر نابولي الوصيف الذي يحل الأحد ضيفاً على أتالانتا الخامس في مباراة شاقة يفتقد فيها الكثير من عناصره المؤثرة.

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ومع بقاء ثماني مراحل على نهاية الموسم، يجد إنتر نفسه مهدداً بالتنازل عن اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي للمرة الأولى منذ ثلاثيته التاريخية عام 2010 مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إذ يتخلف في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن جاره ميلان المتصدر بعد اكتفاء رجال المدرب سيموني إينزاغي بفوز يتيم في المراحل السبع الأخيرة (5 تعادلات وهزيمة).

وفي المقابل وبعد بداية موسم كارثية جعلته بعيداً جداً عن صراع الطليعة، عاد يوفنتوس من بعيد وجمع 38 نقطة من أصل 48 ممكنة منذ خسارته الأخيرة ضد أتالانتا في 27 نوفمبر، ليصبح رابعاً بفارق 8 نقاط أمام الأخير و7 خلف ميلان المتصدر.

وفي مقابلة نشرت مؤخراً مع مجلة "جي كيو"، كشف مدرب "السيدة العجوز" ماسيميليانو أليغري الذي يواجه الكثير من الانتقادات بسبب أسلوبه المتحفظ والخروج المذل من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة في تورينو إياباً أمام فياريال الإسباني صفر-3 بعد التعادل ذهاباً 1-1 خارج الديار، إنه رفض عرضاً للاشراف على ريال مدريد الإسباني من أجل العودة مجدداً الى "بيانكونيري".

وقال: كنت قد وقّعت اتفاقاً مع ريال مدريد، لكن في الصباح اتصلت بالرئيس (فلورنتينو بيريز) وقلت له لن أذهب الى مدريد لأني اخترت يوفنتوس. لم تساورني أي شكوك أبداً (بشأن العودة) منذ أن اتصل بي يوفنتوس في مايو" لخلافة أندريا بيرلو.

ورغم قرار البلاد بإنهاء حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا، لا تزال تداعيات الوباء تلقي بظلالها على دوري "سيري أ" مع إعلان الاتحاد الإيطالي للعبة الخميس عن إحالة رئيس نابولي أوريليو دي لورنتيس وطبيب النادي الجنوبي الى المحكمة الخاصة به على خلفية عدم حجر ثلاثة من اللاعبين وتواجدهم مع الفريق في مباراة يناير ضد يوفنتوس.

وتأثراً بتفشي الفيروس بين اللاعبين، اضطرت رابطة الدوري الإيطالي الى تأجيل خمس مباريات وإعادة جدولتها، بينها مباراة يناير بين إنتر ومضيفه بولونيا التي حدد موعدها الجديد في 27 أبريل، أي قبل أربعة أسابيع من نهاية الموسم.