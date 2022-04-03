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وست هام يعبر إيفرتون ويتقدم للمركز الخامس

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وست هام
رفع الفوز رفع رصيد وست هام إلى 51 نقطة

وست هام يعبر إيفرتون ويتقدم للمركز الخامس

لندن - رويترز

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تقدم ويستهام يونايتد للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه إيفرتون 2 -1 يوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ويستهام بهدف سجله آرون كريسويل في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني أدرك ميسون هولغيت التعادل لإيفرتون في الدقيقة، 53 لكن بعد ست دقائق فقط أحرز جارود بوين الهدف الثاني لويستهام.

وأكمل إيفرتون المباراة بعشرة لاعبين لطرد مايكل كين في الدقيقة 65.

ورفع الفوز رفع رصيد ويستهام إلى 51 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

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