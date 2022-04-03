وست هام يعبر إيفرتون ويتقدم للمركز الخامس

تقدم ويستهام يونايتد للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه إيفرتون 2 -1 يوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين.
وانتهى الشوط الأول بتقدم ويستهام بهدف سجله آرون كريسويل في الدقيقة 32.
مادة اعلانية
وفي الشوط الثاني أدرك ميسون هولغيت التعادل لإيفرتون في الدقيقة، 53 لكن بعد ست دقائق فقط أحرز جارود بوين الهدف الثاني لويستهام.
وأكمل إيفرتون المباراة بعشرة لاعبين لطرد مايكل كين في الدقيقة 65.
ورفع الفوز رفع رصيد ويستهام إلى 51 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.
اقرأ أيضاً
-
ثنائية سون تقود توتنهام للفوز على وست هامفاز فريق توتنهام على ضيفه وست هام 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت ... رياضة
-
منظمة حقوق الحيوان تلاحق مدافع وست هامقالت منظمة حقوق الحيوان البريطانية، إنها سوف تقيم دعوى قضائية بحق مدافع وست هام كورت زوما وشقيقه يوان لمحاكمتهما .وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ( بي ... رياضة عالمية
-
وست هام يهزم أستون فيلا.. ويارمولينكو يبكي بسبب بلادهسجل الجناح الأوكراني أندريه يارمولنكو ولاعب الوسط الإسباني بابلو فورنالس هدفا في كل شوط، ليفوز وست هام يونايتد 2-1 على أستون فيلا، في الدوري الإنجليزي ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية