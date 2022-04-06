أبراموفيتش يلجأ لأصدقائه من أجل الحصول على "قروض طارئة"

يأمل الروسي رومان أبراموفيتش في الحصول على "قرض طارئ" بعد تجميد بريطانيا لجميع ممتلكاته في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وكان المالك الروسي لتشيلسي في خضم عملية بيع لناديه الإنجليزي، لكن الحكومة البريطانية أعلنت أنها هي من ستتولى العملية والتصرف في الأموال.
وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن أبراموفيتش لجأ لأصدقائه للحصول على مبلغ مليون جنيه إسترليني لمواجهة العقوبات التي بدأت تؤثر عليه.
وأشار التقرير إلى أن مالك تشيلسي لديه مصاريف أسبوعية لموظفيه تقدر بـ600 ألف جنيه إسترليني، وأن وصوله لأمواله بات أمرًا صعبًا، وبالتالي اتجه لأصدقائه المشاهير وطلب مليون جنيه من كل شخص، ومن بينهم عائلة "روتشيلد" الشهيرة.
ولم يوافق أحد على تلك القروض حتى الآن إذا يواجه رومان عقوبات من حكومات مختلفة حول العالم، وقد يخشى حلفاؤه إقراض الأموال لمسؤول روسي.
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