أنشيلوتي يقترب من دخول التاريخ لكنه لن يستمر مع ريال مدريد

يواجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد خطر الإقالة من منصبه رغم تفوقه بـ 12 نقطة عن صاحب المركز الثاني برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني ووصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت شبكة "بي بي سي" البريطانية تقريرًا قالت به: ريال مدريد كان في حالة اضطراب بعد موسم بلا ألقاب، ورحيل زين الدين زيدان وقائد الفريق سيرجيو راموس، لذلك بيريز كان يحتاج لشخص أمين يقود الفريق لفترة قصيرة إلى بر الأمان.

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وأضافت: أنشيلوتي استفاد من عدم توازن أتليتكو مدريد وبداية برشلونة السيئة، محصنًا صدارته لـ "الليغا"، واقترب من أن يصبح المدرب الأول الذي يحقق لقب الدوري في الدوريات الخمسة الكبرى، لكن هذا لا يضمن أن تتاح له فرصة الدفاع عن لقبه في الموسم المقبل.

وتابعت: إحدى الانتقادات الرئيسية لأنشيلوتي تتمثل في عدم قدرته على تدوير تشكيلة فريقه، يعتمد على مجموعة واحدة فقط، وهو ما ظهر جليًا خلال معاناته في الكلاسيكو بغياب هدافه كريم بنزيمة، وبالنسبة لبيريز فإن تلك النتائج المحرجة هي مؤشر كبير على اقتراب نهاية المدرب، إذ رحل بينيتيز بعد الهزيمة 4-0 من برشلونة، ولوبيتيغي بعد الخسارة 5-1، وسولاري بعد السقوط أمام أياكس في سنتياغو برنابيو 4-1.

"عدم ثقة بيريز بأنشيلوتي يعززه حقيقة واحدة بسيطة: بيريز أقاله بعدما جلب للنادي "العاشرة" في دوري أبطال أوروبا، حينها كانت الخسارة أمام اتليتكو مدريد برباعية نظيفة بوسط الموسم سببًا كبيرًا في تغير موقف بيريز من كارلو، ويبدو أن التاريخ سعيد نفسه مجددًا".

أما عن بدلاء المدرب الإيطالي المحتملين، فأشارت "بي بي سي" إلى أن مدرب بايرن ميونخ ناغلسمان يحظى بإعجاب بيريز، فيما تتزايد أسهم أسطورة النادي راؤول غونزاليس بعد نتائجه الجيدة مع الفريق الثاني، وأضافت إلى أن المدرب الجديد سيتعين عليه الإشراف على فترة انتقالية للفريق، تبدأ باستبدال اللاعبين القدامى مثل بنزيمة وكرووس ومودريتش وكاربخال والتعامل مع رحيل بيل وإيسكو ومارسيلو الصيف المقبل، والاعتماد بشكل أكبر على الشباب مثل فالفيردي وكامافينغا الذي تم تهميشهما من جانب أنشيلوتي.

واختتم التقرير بلفت النظر إلى أن تفضيلات كيليان مبابي-الذي فعل ريال مدريد كل شيء من أجل ضمه- بشأن المدرب الجديد سيتم أخذها بعين الاعتبار.