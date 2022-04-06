أنشيلوتي ينضم إلى ريال مدريد أمام تشيلسي

سيتمكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من الإشراف على فريقه ريال مدريد الإسباني في لندن خلال مباراته المرتقبة مع تشلسي الإنجليزي حامل اللقب يوم الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد فحص سلبي لفيروس كورونا.
وقال النادي الملكي في بيان، إن أنشيلوتي سيسافر إلى لندن صباح الأربعاء قبل المباراة المرتقبة في ملعب "ستامفورد بريدج".
وذكر البيان: "يعلن ريال مدريد أن نتيجة مدربنا كارلو أنشيلوتي لفحص كوفيد-19 جاءت سلبية وسيسافر إلى لندن هذا الصباح من أجل الانضمام الى الفريق الأول".
وكان ريال مدريد أعلن الاربعاء الماضي عن إصابة أنشيلوتي بالفيروس ما أثار الشكوك حول إمكانية سفره الى لندن.
ويسعى نادي العاصمة الاسبانية للثأر من نظيره اللندني الذي أقصاه ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان من الدور نصف النهائي الموسم الماضي في طريقه الى اللقب، علمًا أن مباراة الاياب تقام الثلاثاء المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو".
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