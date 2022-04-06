استقالة أسطورة ساوثهامبتون بعد منشور بشأن الحرب الأوكرانية

استقال مات لو تيسييه من منصبه كسفير لنادي ساوثهامبتون في أعقاب ردود الفعل العنيفة التي أثارها منشوره عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأشار لو تيسييه (53 عاما) مهاجم ساوثهامبتون ومنتخب إنجلترا السابق، يوم الثلاثاء إلى نظرية المؤامرة بخصوص ما يبدو أنه قتل متعمد للمدنيين في بوتشا وبلدات أخرى قبل انسحاب القوات الروسية من ضواحي كييف.

مادة اعلانية

وكتب لو تيسييه "هذا" وأضاف رمزا تعبيريا إلى تغريدته عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي، مشيرا إلى أن الإعلام "كذب" قبل أن يحذف المنشور، وحاول أن يوضح موقفه عبر القول "الحديث كان يدور حول التلاعب الإعلامي".

ونشر لو تيسييه تحديثا جديدا يوم الأربعاء "لجعل الأمور واضحة للغاية... لا أؤيد الحرب بأي شكل أو هيئة"، مشيرا إلى أنه "لا يؤيد أي شخص يقتل الآخرين وأي شخص يقوم بمثل هذه الأفعال ينبغي التعامل معه وفقا لذلك".

وأكد لو تيسييه الذي خاض 540 مباراة مع ساوثهامبتون وسجل 209 أهداف، أنه قرر الرحيل عن منصب سفير النادي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) يوم الأربعاء.