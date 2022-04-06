التعاون يأمل في انطلاقة قوية أمام الدحيل بأبطال آسيا

يأمل التعاون في تسجيل انطلاقة مثالية عندما يواجه الدحيل القطري يوم الخميس على استاد الملك عبد الله في مدينة بريدة ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا التي تضم بختاكور الأوزبكي وسباهان الإيراني.

وتُعتبر مشاركة التعاون في دور المجموعات، هي الثالثة، بعد عامي 2017 و2020، حيث ودع البطولة من دورها الأول في المشاركة الأولى، بعدما حل في المرتبة الثالثة في المجموعة الأولى، بينما تجاوز دور المجموعات في المشاركة الثانية، قبل أن يخسر في ثمن النهائي أمام مواطنه النصر.

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ويتفوّق التعاون تاريخياً، على منافسه الدّحيل، إذ التقيا في نسخة 2020، وتمكن التعاون من الفوز ذهاباً 2-صفر، وإياباً 1-صفر.

ويعول وصيف الدوري القطري على الدوافع المعنوية التي خلفها التتويج بلقب كأس الأمير على حساب الغرافة 5–1 الشهر الماضي، سعياً لتجاوز الدور ربع النهائي الذي بلغه ثلاث مرات من قبل (2013، 2015، 2018).

وستشهد هذه المواجهة الظهور الرسمي الأول للأرجنتيني هيرنان كريسبو الذي تولى تدريب الفريق خلفاً للبرتغالي لويس كاسترو الذي أنهى عقده مع النادي بالتراضي عقب نهائي الكأس.