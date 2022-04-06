الدوري الألماني يهدف لمواصلة رسائل السلام عبر التليفزيون الروسي

تخطط رابطة الدوري الألماني لكرة القدم لمواصلة اتفاقها مع شريكتها الروسية محطة (ماتش تي في) الروسية الرياضية في الوقت الحالي، رغم توقف بث المسابقة مؤخرا بعد ظهور رسائل تندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأوقفت المحطة الروسية البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند ضد لايبزغ يوم السبت الماضي قبل نهاية الشوط الأول للقاء.
وتضمنت الرسائل التي تم عرضها في البث رسائل مؤيدة لأوكرانيا، وأخرى موجهة ضد الهجوم الروسي.
وذكرت رابطة الدوري الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): تواصل الرابطة في الوقت الحالي الاعتماد على إمكانية الوصول إلى الناس في روسيا برسائل سلام من الملاعب.
وأضافت الرابطة: في الأيام القليلة الماضية، كانت نداءات السلام من ملاعب الدوري الألماني والدرجة الثانية حاضرة للشعب الروسي ،من خلال البث المباشر والمتأخر.
وتابعت: في الوقت نفسه، لاحظنا أنه كانت هناك قيود كبيرة في بعض الحالات، بما في ذلك إيقاف الإرسال بعد الرسائل المناهضة للحرب.
وأشارت الرابطة إلى أن هذا الأمر قد أثير مع محطة التليفزيون الروسية "بالوضوح اللازم"، لكنها كشفت أيضا أنها تراقب عن كثب "ما إذا كانت هذه الإمكانية لا تزال متاحة وإلى أي مدى".
كانت رابطة الدوري الألماني أعلنت الشهر الماضي إنها ستتبرع بإيرادات اتفاقها مع (ماتش تي في) للجهود الإنسانية في أوكرانيا كجزء من تبرع قيمته مليون يورو (1.1 مليون دولار)، مضيفة أنها ستقدم المبلغ بالكامل إذا لم يكن هناك المزيد من المدفوعات من روسيا.
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