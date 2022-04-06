برشلونة واثق من ضم ليفاندوفسكي رغم المصاعب

تنتظر إدارة برشلونة الإسباني بثقة قرار البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني حول مستقبله مع فريقه الحالي، خاصة في ظل ابتعاد النرويجي إيرلينغ هالاند عن "كامب نو".
ويتبقى موسم واحد فقط لليفاندوفسكي مع بايرن موينخ، وأكدت صحيفة "سبورت" أن ممثلي اللاعب البولندي عقدوا اجتماعين "إيجابيين" بإدارة برشلونة، ما جعله الهدف الأساسي للابورتا الصيف المقبل.
وتعد رغبة بايرن ميونخ الملحة في تجديد عقد اللاعب هي العقبة الأساسية خلال صفقة انتقاله لبرشلونة، لكن اللاعب حريص على الانضمام للفريق الكتالوني ويرى أنه أعطى كل ما لديه في ألمانيا، لكن حجم العقد وراتبه هو العامل الأساسي لإتمام الصفقة.
ويتابع وكيل اللاعب مع إدارة لابورتا كل التفاصيل منذ يناير الماضي، كما عرضه على باريس سان جيرمان الذي لم يبدِ اهتمامه باللاعب.
ويرغب ليفاندوفسكي في عقد طويل يمتد لـ3 مواسم على الأقل، ما قد يمثل مشكلة لبرشلونة لأن اللاعب يبلغ من العمر 33 عامًا، بخلاف الأزمة المالية بالنادي.
-
ليفاندوفسكي يهنئ مواطنته شفانتيك على صدارة التصنيف العالمي للتنستقدم نجم كرة القدم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، ونجمتا التزلج البولنديتين ليندسي فون وميكايل شيفرين، بالتهنئة إلى مواطنتهم إيغا شفاتيك التي أصبحت أول ... رياضة عالمية
-
ليفاندوفسكي يقود بولندا إلى كأس العالمواصل المهاجم البولندي الخطير روبرت ليفاندوفسكي ممارسة هوايته في هز الشباك ليقود فريقه إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بفوز ثمين 2 - صفر ... رياضة عالمية
-
صلاح وليفاندوفسكي بديلان محتملان لهالاند في برشلونةتمتلك إدارة برشلونة طموحات كبيرة، فيما يتعلّق بخطة الانتقالات الصيفية المقبلة بالرغم من التحديات المالية التي تواجهها، ولم تفقد بعد أمل التعاقد مع ... رياضة