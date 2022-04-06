برشلونة يزور أستراليا للمرة الأولى

أعلن برشلونة، بطل أوروبا خمس مرات، أنه سيزور أستراليا لأول مرة الشهر المقبل لمواجهة فريق من نجوم دوري الأضواء الأسترالي لكرة القدم وديا في سيدني.
وستقام المباراة في الاستاد الأولمبي بسيدني الذي يسع 80 ألف متفرج في 25 مايو قبل أيام قليلة من نهاية الموسم.
وكانت أستراليا محطة توقف منتظمة للأندية الأوروبية الكبرى قبل أن تفرض البلاد قيودا صارمة خلال جائحة كوفيد-19.
وفي السابق جذب حضور أندية بارزة مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي أعدادا غفيرة من الجماهير لمباريات ودية مربحة.
وانتشر مقطع فيديو لأكثر من 95 ألف متفرج يغنون "لن تسير وحدك أبدا" قبل مباراة استعراضية شارك فيها ليفربول في ملعب ملبورن للكريكيت عام 2013.
وسيلعب يونايتد ومواطنه كريستال بالاس الإنجليزي مباريات ودية في ملبورن في يوليو هذا العام لكن خطط إقامة أول مباراة قمة لمدينة غلاسكو خارج اسكتلندا أُلغيت عندما انسحب رينجرز من كأس السوبر بسيدني بعد شكاوى من الجماهير.
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