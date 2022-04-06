بيرو تلغي مباراة في كوبا ليبرتادوريس بسبب الاحتجاجات

قررت حكومة بيرو إلغاء مباراة سبورتينغ كريستال أمام ضيفه فلامينغو البرازيلي في دور المجموعات من بطولة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم فجر الأربعاء، بسبب الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة ليما عقب رفع أسعار الوقود والغذاء.

وكان من المقرر إقامة المباراة فجر الأربعاء على الملعب الوطني في العاصمة ليما، لكن المباراة تأجلت لأجل غير مسمى.

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ولم يعقب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) على قرار حكومة بيرو بإلغاء المباراة.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة ليما في وقت لاحق من يوم الأربعاء مباراة أخرى في كوبا ليبرتادوريس بين اليانزا ليما وريفر بليت الأرجنتيني.

وأعلن رئيس بيرو حظر التجوال في العاصمة ليما يوم الثلاثاء، في مسعى لإيقاف احتجاجات عنيفة ضد التضخم تصاعدت خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة ونقص مؤقت في المواد الغذائية وتعطل سلاسل التوريد.

وأعلن الرئيس بيدرو كاستيو حظر التجوال في خطاب للأمة، خلال إعلانه حالة الطوارئ في ليما.

وخفض كاستيو، الذي نجا الأسبوع الماضي من محاولة ثانية في البرلمان لعزله، ضرائب الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% خلال عطلة نهاية الأسبوع لمساعدة مواطنيه في ظل أسرع معدل تضخم منذ 24 عاما.