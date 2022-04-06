دينامو كييف الأوكراني يخطط لمباريات "من أجل السلام"

يعتزم فريق دينامو كييف، بطل الدوري الأوكراني لكرة القدم، خوض سلسلة من المباريات الخيرية ضد أكبر أندية أوروبا لبعث رسالة من أجل السلام في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ويلعب دينامو المباراة الأولى في 12 أبريل الجاري أمام ليغيا وارسو، بطل بولندا، وقال أنه يخطط لخوض مباريات أخرى ضد فرق عملاقة مثل بوروسيا دورتموند الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، وميلان الإيطالي، وأياكس أمستردام الهولندي، وبازل السويسري.

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ويتواجد فريق المدرب الروماني ميرسيا لوسيسكو في العاصمة الرومانية بوخارست، استعدادًا للمباريات التي ستقام تحت شعار "العب من أجل السلام! اوقفو الحرب!".

وذكر دينامو "الهدف من تلك اللقاءات هو إبلاغ المجتمع الدولي بالأحداث المروعة في أوكرانيا، وجمع التبرعات لدعم الأوكرانيين الذين عانوا في الحرب جراء العدوان الروسي".