جونسون يرفض مشاركة المتحولات جنسياً في رياضة السيدات

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مشاركة النساء المتحولات جنسيًا بالمنافسات في الفئات الرياضية النسائية، واصفاً ذلك بـ"غير المعقول"
وأدلى جونسون بهذه التصريحات خلال زيارة إلى مستشفى في ويلوين غاردن سيتي يوم الأربعاء ،في أعقاب منع الدراجة المتحولة جنسيا إميلي بريدجز من المشاركة في منافسات بطولة أومنيوم الوطنية مطلع الأسبوع.
وكانت بريدجز (21 عاما)، التي بدأت العلاج بالهرمونات العام الماضي، من المقرر أن تتسابق لأول مرة في فئة الإناث بعد أن حصلت على الضوء الأخضر للمشاركة، لكن الاتحاد الدولي للدراجات قرر أنها غير مؤهلة.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات جونسون، الذي قال: لا أعتقد أن الذكور البيولوجيين يجب أن يتنافسوا في الفعاليات الرياضية النسائية، وربما يكون مثيرًا للجدل.. لكن يبدو لي أنه أمر منطقي.
وواصل: لكن هذه قضايا معقدة ولا أعتقد أنه يمكن حلها من خلال تشريع واحد سريع وسهل. يتطلب الأمر الكثير من التفكير لتصحيح هذا الأمر.
وكشفت الدراجة الويلزية بريدجز كيف تعرضت لـ"المضايقة" في الأيام التي أعقبت قرار الاتحاد الدولي للدراجات بمنعها من السباق في ديربي فيلودروم أرينا.
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