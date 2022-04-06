فرانكفورت يستعد لبرشلونة بالقوة الضاربة

استعاد نادي انتراخت فرانكفورت الألماني كل قوته الضاربة تقريبا، قبل المواجهة القوية أمام ضيفه برشلونة الإسباني في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي يوم الخميس.

وقال أوليفر غلاسنر المدير الفني لفرانكفورت يوم الأربعاء على هامش مواجهة برشلونة: الأمر يبدو إيجابيا للغاية على مستوى الأفراد.

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وأضاف: كل اللاعبين جاهزون باستثناء كريستوف لينز، الجميع جاهز والانطباع جيد للغاية.

ونفدت جميع تذاكر مباراة الذهاب في فرانكفورت، علما بأن مباراة الإياب ستقام في برشلونة الأسبوع المقبل.

وأشار غلاسنر: نخوض أي مباراة بهدف الفوز، متعطشون للنجاح.