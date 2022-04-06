فرانكفورت يستعد لبرشلونة بالقوة الضاربة

استعاد نادي انتراخت فرانكفورت الألماني كل قوته الضاربة تقريبا، قبل المواجهة القوية أمام ضيفه برشلونة الإسباني في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي يوم الخميس.
وقال أوليفر غلاسنر المدير الفني لفرانكفورت يوم الأربعاء على هامش مواجهة برشلونة: الأمر يبدو إيجابيا للغاية على مستوى الأفراد.
مادة اعلانية
وأضاف: كل اللاعبين جاهزون باستثناء كريستوف لينز، الجميع جاهز والانطباع جيد للغاية.
ونفدت جميع تذاكر مباراة الذهاب في فرانكفورت، علما بأن مباراة الإياب ستقام في برشلونة الأسبوع المقبل.
وأشار غلاسنر: نخوض أي مباراة بهدف الفوز، متعطشون للنجاح.
اقرأ أيضاً
-
برشلونة يزور أستراليا للمرة الأولىأعلن برشلونة، بطل أوروبا خمس مرات، أنه سيزور أستراليا لأول مرة الشهر المقبل لمواجهة فريق من نجوم دوري الأضواء الأسترالي لكرة القدم وديا في ... رياضة
-
برشلونة يعود إلى "الثاني" بفوز صعب على إشبيليةارتقى برشلونة إلى وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل فوزه الصعب على ضيفه إشبيلية 1 - صفر يوم الأحد في المرحلة الثلاثين.ويدين برشلونة بالفضل في هذا ... رياضة عالمية
-
نجومُ برشلونة يحتفلون برمضاننجومُ برشلونة يحتفلون برمضان..ولاعبون يكسِرون صيامَهم في الملاعبِ الأوروبية..وميدو يشارك في مسلسلاتِ رمضان..و50 مليون دولار مكافأة ُبطلِ كأس العالم. الرياضة في دقيقتين
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية