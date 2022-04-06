كلوب: الفوز على سيتي لن يضمن التتويج بالدوري

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أن الفوز على مانشستر سيتي لن يضمن لفريقه التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم اعتبار مواجهة القمة بين الفريقين يوم الأحد، حاسمة في الصراع على اللقب.
وإذا حقق ليفربول فوزه الحادي عشر على التوالي فإنه سيتفوق على مضيفه مانشستر سيتي بفارق نقطتين، وهو فارق ضئيل ولكن مؤثر في هذه المحطة الحاسمة من عمر الموسم.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن كلوب قوله يوم الأربعاء: إذا فزنا على مانشستر سيتي، وهي مواجهة صعبة للغاية، أعتقد أنه لن يفكر أي شخص في أن الأمور قد حسمت ، نظرا لإمكانات المنافس.
وأضاف: نلعب أمام أفضل فريق في العالم لكننا سنحاول على كل حال.
وأشار: الجميع يدرك أهمية المواجهة التالية ولكن بعد المباراة ستكون هناك مباراة أخرى في مسابقة أخرى.
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