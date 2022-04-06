كلوب: لست مهتمًا بهالاند

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الأربعاء أنه لا يهتم بمحاولة التعاقد مع إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند بسبب التكهنات "الجنونية" عن السعر المطلوب لشراء الدولي النرويجي. ومن المقرر أن يغادر هالاند البالغ عمره 21 عاما النادي الألماني في نهاية الموسم وسط اهتمام كبير من كل الأندية الأوروبية البارزة تقريبا بالتعاقد معه.



وذكرت تقارير أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 75 مليون يورو (82 مليون دولار).



وأضافت أن أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ترغب في التعاقد مع هالاند الذي سجل 16 هدفا في 18 مباراة بالدوري مع دورتموند هذا الموسم وصنع خمسة.



كما سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا وأربعة أهداف في مباراتين في كأس ألمانيا رغم غيابه عدة أسابيع بسبب الإصابة.



وقال كلوب لوسائل إعلام ألمانية: لن نقترب من هذه الأرقام.



"الأرقام التي يتم طرحها جنونية. لا علاقة لنا بها. لا توجد فرصة".



"هذا شيء لا أريده بصراحة".



وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن التكلفة الإجمالية للتعاقد مع هالاند في صفقة لعدة سنوات قد تتجاوز 300 مليون يورو بما في ذلك راتبه ورسوم الوكيل والمكافآت المرتبطة بالمنافسة على مدى عدة مواسم.



وترك هالاند بصمة كبيرة خلال عامين ونصف العام في دورتموند حيث سجل 27 هدفا في 28 مباراة في الدوري الألماني الموسم الماضي و13 هدفا في 15 مباراة بعد وصوله في يناير كانون الثاني 2020.

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