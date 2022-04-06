كومان سيخلف فان غال في تدريب منتخب هولندا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الأربعاء، أن رونالد كومان سيخلف المدرب الحالي للمنتخب الوطني لويس فان غال مطلع عام 2023 بعد نهائيات مونديال قطر، في أعقاب إعلان الأخير إصابته بسرطان البروستات.

وستكون المرة الثانية التي يتولى فيها كومان تدريب منتخب بلاده، علمًا أنه ترك منصبه في العام 2020 من أجل تدريب برشلونة الإسباني الذي أقاله في أكتوبر الفائت لسوء النتائج.

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وقال كومان في بيان: أتطلع قدمًا لهذا التعاون الجديد. مضى أكثر من عام ونصف (على مغادرتي)، وبالتأكيد لم أترك المنتخب الهولندي على خلاف.

وسيمتد عقد كومان (59 عامًا) حتى كأس العالم 2026 وفق ما أعلن الاتحاد

وقالت ماريان فان لويفين مديرة كرة القدم الاحترافية في الاتحاد "نحن سعداء للغاية بعودة رونالد العام المقبل. خلال ولايته السابقة كمدرب وطني، كان عمله ونتائجه مرضية للغاية".

وسيخلف كومان فان غال الذي وصل الى رأس الجهاز الفني للـ"طواحين" في أغسطس الفائت ليقوده الى نهائيات كأس العالم 2022 بعد غيابه عن مونديال روسيا 2018.

وأعلن فان غال (70 عامًا) الاسبوع الماضي أنه يعاني من سرطان البروستات منذ العام 2020 مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك لن يمنعه من الإشراف على المنتخب البرتقالي في قطر.

بعد مسيرته كلاعب، أشرف كومان على عدة أندية أبرزها أياكس وأيندهوفن وفينورد في بلاده، ساوثهامبتون وايفرتون في إنكلترا وبرشلونة.

كما أشرف على المنتخب الوطني بين فبراير 2018 حتى أغسطس من العام 2020، في فترة بلغ فيها نهائي دوري الأمم الاوروبية حيث خسر أمام البرتغال وتأهل الى نهائيات كأس أوروبا الصيف الفائت حيث خرج المنتخب من الدور ثمن النهائي بإشراف فرانك دي بور ما أدى الى رحيل الاخير.

وأقيل كومان من منصبه في برشلونة في أكتوبر الفائت بعد الخسارة ضد الغريم ريال مدريد، عندما أصبح أول مدرب في النادي منذ 1936 يخسر ثلاث مباريات كلاسيكو تواليًا، منهيًا فترة 14 شهرًا فوضوية في النادي الكاتالوني.

وتفتتح هولندا النهائيات العالمية بمواجهة السنغال علمًا أنها وقعت في المجموعة الاولى الى جانب المنتخب المضيف والإكوادور.