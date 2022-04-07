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أوليفر كان: بايرن ميونخ افتقد كل شيء يجعله قويًا

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أوليفر كان
أوليفر كان

أوليفر كان: بايرن ميونخ افتقد كل شيء يجعله قويًا

ميونخ - د ب أ

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انتقد أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، أداء الفريق في المباراة التي خسرها صفر - 1 أمام مضيفه فياريال الإسباني، يوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مطالبا الفريق بالتحسن في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

وعلق كان عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كانت ليلة محبطة في فياريال، الفريق افتقد بالأمس لكل شيء يجعله قويا".

وأضاف: "ما زال مصيرنا في أيدينا، لكننا نحتاج إلى أداء مغاير في مباراة العودة".

وافتقد بايرن ميونخ، حامل اللقب الأوروبي في ست مرات، للأداء القوي في المباراة، وكان محظوظا بعدم الخسارة بفارق أكبر أمام فياريال الذي سبق له أن أطاح بيوفنتوس الإيطالي في الجولة الماضية.

وتقام مباراة الإياب في ميونخ يوم الثلاثاء، ويسعى الفريق للوصول إلى الدور قبل النهائي ليواجه الفائز من مواجهة ليفربول الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي.

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