ارتياح في بايرن ميونخ بعد الهزيمة بهدف واحد فقط

شابت خيبة أمل بايرن ميونيخ بعد الهزيمة أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشعور براحة للخسارة 1-صفر فقط في ذهاب دور الثمانية في إسبانيا يوم الأربعاء.

وصعق فياريال ضيفه بطل أوروبا ست مرات بفوز مستحق بعدما صنع العديد من الفرص ونجح في مجاراة بطل ألمانيا.

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وأبلغ توماس مولر مهاجم بايرن خدمة دازون للبث: سنتقبل الخسارة 1-صفر. نعلم أن الأمور كان يمكن أن تسوء أكثر من ذلك. يجب أن نحترم منافسنا بشكل أكبر. الآن علينا استعادة رباطة جأشنا والإعداد لمباراة الإياب.

وتلقى بايرن أول خسارة خارج أرضه في دوري الأبطال منذ 2017.

وأبلغ يوزوا كيميش لاعب وسط بايرن الصحفيين: لم نكن موجودين في الشوط الأول.

"خاطرنا أكثر في الشوط الثاني ثم أصبحت الأمور جنونية. يجب أن نعترف أننا قمنا بعمل جيد للخروج بالخسارة 1-صفر فقط".

وكان يوليان ناغلزمان مدرب بايرن تحدث قبل المباراة أنه ليس "من المنطقي" الاعتقاد أن فريقه هو المرشح للفوز وانتقد بايرن بعد الخسارة.

وأبلغ خدمة دازون: نستحق الخسارة، لعبنا بشكل سيء. افتقرنا للقوة في الدفاع في الشوط الأول ولم نصنع الفرص. في الشوط الثاني كانت مباراة جنونية. فقدنا السيطرة لأننا كنا نريد التسجيل بأي طريقة لكن كان يمكن أن تهتز شباكنا بهدفين آخرين على الأقل.

وفي النهاية كان هدف الهولندي أرنو دانجوما كافيا ليمنح فريق المدرب أوناي إيمري التفوق قبل مباراة الإياب في ميونيخ يوم الثلاثاء.

ويسعى لاعبو فياريال للحفاظ على تركيزهم.

وأبلغ جيوفاني لو سيلسو شبكة موفيستار بلوس: ستكون مباراة مختلفة تماما في ألمانيا، لكن المواجهة لم تُحسم بعد.

وتابع: على الرغم أنها ستكون مباراة إياب صعبة فنحن نركز تماما ولدينا حظوظنا للتأهل.