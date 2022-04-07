الأهلي يطلب "السعة الكاملة" أمام الرجاء

طالبت إدارة الأهلي المصري من السلطات المعنية بحضور السعة الكاملة للملعب الذي يستضيف مباراة الفريق الأحمر مع الرجاء البيضاوي المغربي المقرر لها 16 أبريل الجاري في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر الأهلي عبر موقعه الألكتروني الرسمي يوم الخميس، أنه أرسل خطاباً رسمياً إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، يطلب فيه مساندة فريق الكرة في مباراته المرتقبة أمام الرجاء.

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وأضاف الأهلي في خطابه أنه يتمني تواصل الوزير مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة، للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستاد في المباراة المشار إليها.

وأكدت إدارة الأهلي أنها على ثقة كبيرة بأن رجال الأمن الذين يتحملون العبء الأكبر في كل المناسبات، قادرون على تأمين أي عدد من الحضور الجماهيري، خاصة بعد التجربة الناجحة في مباراة مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم 2022 والتي حضرها ما يزيد على 70 ألف متفرج.

وشدد الأهلي على أن إدارته جاهزة للتعاون مع كافة الجهات المعنية والشركات الوطنية المعاونة في التأمين والتنظيم، وأنه يأمل في أن يحظى الفريق الأحمر بالمساندة والدعم خاصة أنه في مهمة وطنية، وأن هذه المباراة تحدد بنسبة كبيرة الفريق المتأهل للدور قبل النهائي لدوري الأبطال.

يذكر أن هذه هي المواجهة الثانية بين الأهلي والرجاء في غضون 5 أشهر، بعدما سبق أن التقيا في بطولة كأس السوبر الأفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر الماضي، حيث حسم الفريق المصري المباراة لصالحه بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين 1 - 1 في الوقت الأصلي، ليتوج باللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخه.