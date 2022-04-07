الاتحاد الأوروبي ينتظر قرار "كاس" بشأن روسيا

تحدث رئيس الاتحاد الأوروبي أليكساندر تشيفرين عن العرض الروسي المثير للجدل لاستضافة أمم أوروبا 2028 أو 2032، بالإضافة إلى الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الروسي للعبة إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) بشأن قرار منع أندية ومنتخبات روسيا من المشاركة في البطولات عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال تشيفرين : نحن نناقش ذلك، دعنا نقول ذلك وسنحصل على الإجابات قريبا، هناك قضية أمام (كاس) بشأن الكرة الروسية على مستوى المنتخبات والأندية.

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ويمكن ليويفا أن يرفض العرض الروسي إذا ما كان سيضر بسمعة الكرة الأوروبية، وذلك وفقا للمادة رقم 16 من قواعد تنظيم العروض والعطاءات لتنظيم الفعاليات.

ويتواصل قرار الإيقاف المفروض على الفرق والمنتخبات الروسية من جانب (فيفا) و(يويفا)، في انتظار نتيجة الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الروسي لدى (كاس)، مع أنباء متوقعة بصدور قرار في ذلك الشأن قبل انطلاق منافسات كأس أمم أوروبا للسيدات ،والتي من كان من المقرر أن تشارك بها روسيا.

وتابع: نتوقع أن تصلنا بعض المعلومات من هناك في أقرب وقت ممكن، لكننا نعلم أننا في عجلة من أمرنا لنقرر شيئا بهذا الشأن، نعلم أن منافسات (يورو) قريبة جدا ويجب علينا اتخاذ قرار لكننا بحاجة لمزيد من المعلومات.

ولم يتم الكشف عن أي مقترحات جديدة بشأن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا ابتداء من عام 2024، وسط انتقادات بشأن ما تردد عن وجود مقعدين لأندية ستشارك في البطولة وفقا لسجلها التاريخي في المسابقة عوضا عن ترتيبها في الدوري المحلي في بلادها.

وتابع رئيس (يويفا): من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، ولن يكون تصرفا سليما أن اتحدث عن أي شيء علنا في الوقت الحالي لأن المناقشات لازالت جارية ولم نتوصل إلى قرارات نهائية حتى الآن، لذلك عليك الانتظار لمدة شهر تقريبا.