الجراحة تنهي موسم لاعب باريس سان جيرمان

وصل موسم الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، الى نهايته بعد خضوعه لجراحة في أسفل الحوض، وفق ما أعلن ناديه الخميس.

وجاء في بيان لمتصدر الدوري أن لاعبه الذي "يعاني منذ أسابيع من آلام في أسفل الحوض، خضع لعملية جراحية ناجحة يوم (الخميس) في باريس".

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وتابع "يُتوقع عودته الى المنافسات بعد قرابة شهرين" أي بعد 21 مايو، موعد المباراة الاخيرة في الدوري لسان جيرمان ضد متز.

وكان صاحب الـ27 عامًا خرج قبل انتهاء الشوط الاول من المباراة ضد لوريان الاحد الماضي في المرحلة الثلاثين من الدوري والتي فاز بها سان جرمان 5-1.

وتأثر موسمه (22 مباراة، هدف واحد) بمشاكل في الفخذ والعضلات المقربة، علمًا أن فريقه خرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الاسباني.