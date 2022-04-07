باريس سان جيرمان يتمسك بأمل أخير للإبقاء على مبابي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ستجتمع يوم الخميس للموافقة على مقترح جديد يخص قوانين اللعب المالي النظيف للأندية، وتعتقد إدارة باريس سان جيرمان أن القانون الجديد سيساعدها على الاحتفاظ بلاعبها كيليان مبابي وتحصينه من رغبة ريال مدريد الملحّة في ضمّه.
وينتهي عقد كيليان مع فريقه الحالي في يونيو المقبل، وصرّح اللاعب بشأن مستقبله مؤخرًا وقال: لم أتخذ قراري بعد، أنا هادئ، وأحاول الوصول للقرار الأفضل مع أحبائي.
ووفقًا لـ "ليكيب": سيتم تخفيف قواعد إنفاق الأندية على رواتب لاعبيها بداية من الموسم المقبل، ما يعني أن إدارة الفريق الباريسي ستستطيع تقديم عرض أفضل لمبابي في محاولة أخرى لإقناعه بالبقاء.
ويسمح القانون الجديد للأندية بإنفاق أكثر من 70% من دخلها على رواتب اللاعبين، كما أن تنفيذه سيتم تدريجيًا، لأن نسبة 70% لن تطبق قبل عام 2025 ، مع تطبيق نسبة 90% عام 2023 و 80% عام 2024.
ولعب مبابي 38 مباراة بالموسم الحالي، سجل خلالها 28 هدفًا وصنع 20 آخرين.
-
مبابي: عندما أتخذ قراري سأعلن عنهأكّد نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا في كرة القدم كيليان مبابي بأنه لم يتخذ قراره حتى الآن بشأن مستقبله، في تصريحات أدلى بها بعد تألقه في مباراة ... رياضة عالمية
-
ديشان يؤكد مشاركة مبابي أمام جنوب أفريقياأكد ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، أن كيليان مبابي سيعود للمشاركة في المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا التي تقام يوم الثلاثاء في ... رياضة عالمية
-
لابورتا عن مفاوضات مبابي: نحن أحرار ونهتم باللاعبين الكبارأكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن إدارة النادي تعمل على جلب اللاعبين الموهوبين للحفاظ على منظومة لعب الفريق، ورفض الكشف عن اسم اللاعب الذي يرغب ... رياضة عالمية