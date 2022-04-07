باريس سان جيرمان يتمسك بأمل أخير للإبقاء على مبابي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ستجتمع يوم الخميس للموافقة على مقترح جديد يخص قوانين اللعب المالي النظيف للأندية، وتعتقد إدارة باريس سان جيرمان أن القانون الجديد سيساعدها على الاحتفاظ بلاعبها كيليان مبابي وتحصينه من رغبة ريال مدريد الملحّة في ضمّه.

وينتهي عقد كيليان مع فريقه الحالي في يونيو المقبل، وصرّح اللاعب بشأن مستقبله مؤخرًا وقال: لم أتخذ قراري بعد، أنا هادئ، وأحاول الوصول للقرار الأفضل مع أحبائي.

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ووفقًا لـ "ليكيب": سيتم تخفيف قواعد إنفاق الأندية على رواتب لاعبيها بداية من الموسم المقبل، ما يعني أن إدارة الفريق الباريسي ستستطيع تقديم عرض أفضل لمبابي في محاولة أخرى لإقناعه بالبقاء.

ويسمح القانون الجديد للأندية بإنفاق أكثر من 70% من دخلها على رواتب اللاعبين، كما أن تنفيذه سيتم تدريجيًا، لأن نسبة 70% لن تطبق قبل عام 2025 ، مع تطبيق نسبة 90% عام 2023 و 80% عام 2024.

ولعب مبابي 38 مباراة بالموسم الحالي، سجل خلالها 28 هدفًا وصنع 20 آخرين.