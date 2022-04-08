الإصابة تنهي موسم ليبرون جيمس وتحرمه من "هدّاف الدوري"

سيغيب ليبرون جيمس عن آخر مباراتين للوس أنجليس ليكرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بسبب إصابة في الكاحل، وفق ما أعلن النادي الجمعة، ما سيحرمه من المنافسة على لقب هدّاف الدوري.

غاب "الملك" عن الخسارة ضد غولدن ستايت ووريرز الخميس والهزيمة أمام فينيكس صنز الثلاثاء التي أنهت مشوار ليكرز في الدوري وحرمته من بلوغ الملحق المؤهل Ygn الادوار الاقصائية "بلاي أوف".

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وقال ليكرز، بطل العام 2020، إنه بعد إعادة تقييم الإصابة، تَقرر أن اللاعب سيغيب عن آخر مباراتين "من أجل ستمرار التعافي والشفاء التام"، علمًا أنه عانى لاستعادة لياقته منذ إصابته في 27 مارس الفائت.

ومع غيابه عن آخر مباراتين، لن يتمكن ليبرون من مقارعة الكاميروني جويل إمبيد لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على لقب هداف الموسم (الدوري المنتظم) الذي أحرزه مرة عام 2008.

إذ يحقق إمبيد معدل 30.4 نقطة في المباراة الواحدة من أصل 67 خاضها، مقابل 30.3 لجيمس في 56 لقاء.

وتنص القوانين أن على اللاعب خوض 58 مباراة أقله من أجل أن يكون مؤهلا للمنافسة على أفضل هدّاف.

وهذه المرة الرابعة فقط في مسيرة ليبرون (37 عامًا) التي بدأت عام 2003 في الدوري التي سيغيب فيها عن الادوار الاقصائية.

ويخوض ليكرز آخر مباراتين ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر الجمعة ودنفر ناغتس الاحد.