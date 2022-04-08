ثلاثية شبابية في شباك مومباي.. والريان يهزم الاستقلال بصعوبة

فاز فريق الشباب السعودي على مومباي الهندي بثلاثية نظيفة، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم الشباب عن طريق الأرجنتيني إيفر بانيغا من ضربة جزاء في الدقيقة 35، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 68.

مادة اعلانية

وفي الدقيقة 77 أضاف تركي العمار الهدف الثالث للفريق السعودي.

يذكر أن العاصمة السعودية الرياض تستضيف منافسات المجموعة الثانية، والتي تضم أيضا إلى جانب الشباب ومومباي، كل من الجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي.

واستهل فريق الريان القطري حملته في دور المجموعات بالبطولة القارية بالفوز على فريق الاستقلال من طاجيكستان 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وتقدم فريق الاستقلال بهدف سجله شخروم سليمانوف في الدقيقة الثالثة وتعادل الريان عن طريق ياسن براهيمي في الدقيقة الثامنة ثم سجل يوهان بولي الهدف الثاني للريان في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بتقدم الريان 2 - 1.

وفي الشوط الثاني سجل الاستقلال الهدف الثاني عن طريق محمد إيساييف في الدقيقة 67 قبل أن يسجل يوهان بولي الهدف الثاني له والثالث للريان في الدقيقة 71.

وحصد الريان أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من دور المجموعات فيما ظل الاستقلال بلا رصيد في قاع الترتيب.

وتعادل السد القطري مع ناساف كارشي الأوزبكي 1 -1، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وتقدم ناساف بهدف سجله بيدرو ميغيل لاعب السد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31، قبل أن يدرك بوعلام خوخي التعادل للفريق القطري في الدقيقة 55.

وشهدت المباراة طرد اثنين من لاعبي السد ببطاقة حمراء مباشرة، وهما عبد الكريم حسن وبيدرو ميغيل، في الدقيقتين 27 و63 على الترتيب بسبب تدخلات قوية

وتستضيف مدينة الدمام السعودية منافسات المجموعة الخامسة، والتي تضم إلى جانب السد وناساف، فريقا الفيصلي السعودي والوحدات الأردني.