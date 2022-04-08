شاختار يخوض 4 مباريات خيرية ويخصص الإيرادات لأوكرانيا

أعلن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني لكرة القدم يوم الجمعة أنه سيخوض سلسلة من المباريات الخيرية مع أندية أوروبية وسيخصص الإيرادات لجهود إغاثة المتضررين من الحرب في بلاده.
ولم يلعب الفريق المنافس في الدوري الأوكراني الممتاز منذ الهجوم الروسي على بلاده في فبراير فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".
وستكون المباراة الخيرية الأولى أمام أولمبياكوس في أثينا يوم السبت تليها مباريات ضد ليخيا غدانسك (14 أبريل) وفناربخشه (19 أبريل) وهايدوك سبليت (1 مايو).
وقال سيرجي بالكين الرئيس التنفيذي لشاختار: نريد التحدث عن الحرب والسلام في أوكرانيا من خلال هذه المباريات. عن الحرب المروعة التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا وعن المعاناة والدمار الذي جلبته هذه الحرب لبلدنا.
وتابع: حول السلام والحاجة إلى إنهاء هذا الجنون والعودة إلى الحياة الطبيعية وإعادة بناء البلاد. رسالتنا بسيطة، أوقفوا الحرب في أوكرانيا وكرة القدم من أجل السلام.
-
شاختار: اللاعبون البرازيلون غادروا أوكرانيا بمساعدة تشيفرينقال شاختار دونيتسك المنافس في الدوري الممتاز الأوكراني لكرة القدم يوم الثلاثاء إن لاعبيه البرازيليين غادروا البلاد بأمان عقب الهجوم الروسي.وأضاف ... رياضة عالمية
-
العزل أوروبيًا أو البقاء في أوكرانيا.. مصير مجهول لشاختارأصبح مصير شاختار دونيتسك الأوكراني مجهولًا في كرة القدم بعد إعلان النظام الروسي عن انفصال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا في أعقاب غزوها، ولا ... رياضة
-
إنتر ميلان يتصدر مجموعته مؤقتاً بفوزه على شاختارعزز إنتر الإيطالي آماله في بلوغ دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 2 - صفر أمام ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني يوم الأربعاء في ... رياضة عالمية