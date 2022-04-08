شاختار يخوض 4 مباريات خيرية ويخصص الإيرادات لأوكرانيا

أعلن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني لكرة القدم يوم الجمعة أنه سيخوض سلسلة من المباريات الخيرية مع أندية أوروبية وسيخصص الإيرادات لجهود إغاثة المتضررين من الحرب في بلاده.



ولم يلعب الفريق المنافس في الدوري الأوكراني الممتاز منذ الهجوم الروسي على بلاده في فبراير فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".



وستكون المباراة الخيرية الأولى أمام أولمبياكوس في أثينا يوم السبت تليها مباريات ضد ليخيا غدانسك (14 أبريل) وفناربخشه (19 أبريل) وهايدوك سبليت (1 مايو).



وقال سيرجي بالكين الرئيس التنفيذي لشاختار: نريد التحدث عن الحرب والسلام في أوكرانيا من خلال هذه المباريات. عن الحرب المروعة التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا وعن المعاناة والدمار الذي جلبته هذه الحرب لبلدنا.

وتابع: حول السلام والحاجة إلى إنهاء هذا الجنون والعودة إلى الحياة الطبيعية وإعادة بناء البلاد. رسالتنا بسيطة، أوقفوا الحرب في أوكرانيا وكرة القدم من أجل السلام.