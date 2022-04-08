"كاف" يكشف عن موعد قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن مواعيد قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وبطولة أمم إفريقيا للمحليين في الجزائر في العام ذاته، وكذلك كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2022.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي يوم الجمعة، أن قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا ستقام يوم 19 من أبريل الجاري، على أن تنطلق التصفيات في يونيو المقبل.

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وأضاف أن قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات ستقام يوم 25 من الشهر ذاته.

وأوضح: ستنطلق التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين في يونيو المقبل وسوف تقام القرعة الخاصة بها 28 أبريل الجاري.