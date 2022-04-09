أتلتيكو يبتعد عن المنافسة على اللقب بالخسارة أمام مايوركا

منيت آمال أتلتيكو مدريد حامل اللقب في المنافسة لضربة بالخسارة 1-صفر أمام ريال مايوركا المتعثر، لتنتهي سلسلة من ستة انتصارات للفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.



ويحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 57 نقطة، وهو نفس رصيد برشلونة ثالث الترتيب الذي يملك مباراتين مؤجلتين، ويتأخر بثلاث نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني. ويتصدر ريال مدريد الدوري وله 69 نقطة قبل أن يستضيف خيتافي في وقت لاحق اليوم.



وأراح دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو عدة لاعبين أساسيين قبل مواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، ولم يظهر الفريق بمستواه وخسر أمام مايوركا القابع فوق منطقة الهبوط والذي كان خسر سبع مرات متتالية قبل هذه المواجهة.



وجاء هدف مايوركا عن طريق فيدات موريكي مهاجم كوسوفو عن طريق ركلة جزاء بعد خطأ رينيلدو ماندافا مدافع أتلتيكو ضد بابلو مافيو.

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