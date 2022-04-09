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اتهام جماهير شتوتغارت بالاعتداء على رابطة مشجعي دورتموند الصم

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دورتموند
جماهير دورتموند

اتهام جماهير شتوتغارت بالاعتداء على رابطة مشجعي دورتموند الصم

برلين - د ب أ

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اتُهمت مجموعة من جماهير فريق شتوتغارت، بالاعتداء على أعضاء من مشجعي بوروسيا دورتموند الصم، وسرقة لافتة وذلك قبل مواجهة الفريقين التي انتهت بفوز دورتموند 2 - صفر بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) يوم الجمعة.

وذكر شتوتغارت، يوم السبت، أن كلا الناديين قد جرى إبلاغهما بالواقعة ليتم إجراء تحقيق، فيما لم تتدخل الشرطة في الأمر حتى الآن.

وأصدرت رابطة جماهير بوروسيا دورتموند الصم بيانا، أكدت فيه تعرض أعضائها للاعتداء، مشيرة إلى أن البعض منهم حاول حماية اللافتة من السرقة.

وأضاف البيان: الناس والعاملون الذين كانوا حاضرين اكتفوا بالمشاهدة فقط ولم يتدخلوا.

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