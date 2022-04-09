إشبيلية يقلب الطاولة على غرناطة

قلب فريق إشبيلية تأخره بهدف أمام ضيفه غرناطة إلى فوز 4 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم غرناطة بهدف سجله داروين ماتشي في الدقيقة 23 وتعادل إشبيلية عن طريق دييغو كارلوس في الدقيقة 32 ثم سجل لوكاس أوكامبوس الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 66 إلا أن فيكتور دياز سجل هدف التعادل لغرناطة في الدقيقة 88، ثم سجل رافاييل مير فيسنتي الهدف الثالث لأشبيلية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، قبل أن يختتم أليخاندرو غوميز أهداف إشبيلية في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
مادة اعلانية
ورفع إشبيلية رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد غرناطة عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.
اقرأ أيضاً
-
برشلونة يعود إلى "الثاني" بفوز صعب على إشبيليةارتقى برشلونة إلى وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل فوزه الصعب على ضيفه إشبيلية 1 - صفر يوم الأحد في المرحلة الثلاثين.ويدين برشلونة بالفضل في هذا ... رياضة عالمية
-
برباعية ألافيس.. أتلتيكو يتقاسم "الثاني" مع إشبيليةاقتسم أتلتيكو مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم مع إشبيلية بفضل فوزه الكاسح على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 4 - 1 يوم السبت في المرحلة ... رياضة عالمية
-
فايكانو يسدي خدمة لريال مدريد بفرضه التعادل على إشبيليةأسدى رايو فايكانو خدمة كبيرة لريال مدريد المتصدر بإجباره ضيفه إشبيلية على الاكتفاء بتعادل ثانٍ توالياً، وهذه المرة 1-1 يوم الأحد في المرحلة الثامنة ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية