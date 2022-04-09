اعتزال وارنوك بعد العمل لأكثر من 40 عاما في التدريب

أعلن المدرب الإنجليزي المخضرم نيل وارنوك يوم السبت اعتزال كرة القدم في الثالثة والسبعين من العمر ليسدل الستار على مسيرة حافلة في مجال التدريب استمرت طوال أكثر من أربعة عقود.



وبدأ الجناح السابق وارنوك مسيرته التدريبية في 1980 وكانت آخر مهمة تدريبية له مع ميدلسبره فريق القسم الثاني الإنجليزي قبل أن يفترق الطرفان بالتراضي في نوفمبر الماضي.



وقاد المدرب صاحب الخبرة الهائلة الفرق التي أشرف على تدريبها في 1603 مباريات ونجح في قيادة عدد من الفرق للصعود للدرجة الأعلى ثماني مرات وهي أرقام قياسية على مستوى الكرة الإنجليزية.



كما يتقاسم وارنوك الرقم القياسي لعدد مرات الصعود لدوري الأضواء (أربع مرات)، كما سبق له تدريب 14 فريقا مختلفا في الدرجات الأربع الأعلى.



ونقلت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية عن وارنوك قوله: رأيت أنه الوقت المناسب فعلا. فمع اقتراب نهاية الموسم لا توجد فرصة لتولي أي مهمة خلال هذه الفترة.



وتابع: أمضيت مسيرة جيدة وحاليا أستمتع بما حرمت منه طوال أعوام وأمضي وقتا طويلا مع الأسرة ومع حيواناتي الأليفة وأمارس ركوب الدراجات أيضا.



وأضاف وارنوك: لا أقول أن الحماس تبخر. هذا لم يحدث. لكن عندما أرى بعض أصدقائي يواجهون مشكلات صحية أدرك أنه لابد من منح أسرتي فرصة للاستمتاع بقضاء مزيد من الوقت معا خاصة زوجتي شارون.

مادة اعلانية