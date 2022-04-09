الفيصلي يتعادل مع الوحدات.. والقوة الجوية يفوز على الجزيرة

تعادل الفيصلي السعودي مع الوحدات الأردني بهدف لمثله، مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم الفيصلي عن طريق هشام فايق في الدقيقة 11، قبل أن يدرك أحمد سمير التعادل للوحدات في الدقيقة 50.

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وتضم المجموعة الخامسة، والتي تستضيفها مدينة الدمام السعودية، فريقا السد القطري وناساف الأوزبكي والتي انتهت مباراتهما معا بالتعادل 1 - 1 في الجولة ذاتها.

وتغلب القوة الجوية العراقي على الجزيرة الإماراتي 2 -1، ضمن المجموعة الثانية من البطولة.

وتقدم الفريق العراقي في الدقيقة 11 عن طريق حسين جبار، قبل أن يدرك زايد العامري التعادل للجزيرة في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 82 نجح علي كاظم في تسجيل الهدف الثاني للقوة الجوية.

يذكر أن المجموعة الثانية تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وتضم المجموعة كذلك فريقا الشباب السعودي ومومباي الهندي والتي انتهت مباراتهما معا بفوز الشباب 3 - 1 في الجولة ذاتها.