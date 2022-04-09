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الهلال ينتزع فوزا صعبا من الشارقة بدوري أبطال آسيا

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الهلال
احتفال ميتشايل بهدفه

الهلال ينتزع فوزا صعبا من الشارقة بدوري أبطال آسيا

الرياض - د ب أ

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انتزع فريق الهلال السعودي فوزا صعبا من الشارقة الإماراتي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم الهلال بهدف سجله صالح الشهري في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، وتعادل الشارقة عن طريق أوتابيك شوكوروف في الدقيقة السابعة، ثم سجل ميتشايل دي أوليفيرا الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 62.

وحصد الهلال أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة وظل الشارقة بلا نقاط.

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