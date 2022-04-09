برايتون يوجه ضربة لآمال أرسنال في المربع الذهبي

أنهى برايتون آند هوف ألبيون سلسلة من سبع مباريات دون فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وحقق انتصارا مفاجئا 2-1 على أرسنال بعد تألق لاعب الوسط الزامبي إينوك مويبو يوم السبت.



وتركت الخسارة أرسنال في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، وبفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب بعدما لعب كل منهما العدد ذاته. وتقدم برايتون إلى المركز 11 وله 37 نقطة.



واضطر مايكل أرتيتا مدرب أرسنال إلى إجراء تغييرات في التشكيلة الأساسية بسبب الإصابات، وبدأ لاعب الوسط غرانيت تشاكا كظهير أيسر، في قرار أضاع على الفريق السيطرة على خط الوسط، كما عانى هجوميا.



وافتتح برايتون التسجيل بعدما تلقى مويبو الكرة خلف تشاكا وأرسل تمريرة إلى زميله لياندرو تروسارد الذي سدد بقوة داخل شباك الحارس آرون رامسديل.



وأجرى أرسنال تغييرا في شكل الفريق بعد الاستراحة وظهر بشكل أفضل، لكن برايتون عزز التقدم بتسديدة مويبو من حافة منطقة الجزاء.



وقلص مارتن أوديغارد الفارق في الدقيقة 89، وضغط أرسنال بكل قوة لإدراك التعادل، لكن الفريق الزائر صمد وخرج بانتصار ثمين.

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