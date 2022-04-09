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ثنائية براندت تعيد دورتموند لطريق الانتصارات

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دورتموند
دورتموند يتخلف بـ6 نقاط عن بارين ميونخ

ثنائية براندت تعيد دورتموند لطريق الانتصارات

برلين - د ب أ

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قاد جوليان براندت فريقه بوروسيا دورتموند للعودة مجددا لطريق الانتصارات في الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بالفوز على شتوتغارت 2 - صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 29 من المسابقة.

وسجل براندت هدفا دورتموند في الدقيقتين 12 و71.

وكان دورتموند قد خسر أمام لايبزغ 1 - 4 في المرحلة الماضية، وقبلها كان قد تعادل مع ماينز 1 -1، ليأتي الفوز على شتوتغارت ليعيد الفريق لنغمة الانتصارات، ويرفع رصيده إلى 60 نقطة، بفارق ست نقاط خلف بايرن ميونخ الذي يمكنه توسيع الفارق إلى تسع نقاط في حال فوزه على ضيفه أوغسبورغ يوم السبت.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد شتوتجارت عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

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