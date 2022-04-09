ديفيز عن رونالدو: تخيل أن يكون قائدك هاري ماغواير

لا يصدق الكندي ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ أن هاري ماغواير يحمل شارة قيادة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في ظل وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وتعرّض ماغواير لانتقادات لاذعة بالموسم الحالي بسبب أدائه المخيب لآمال جماهيره مرتكبًا عددًا من الأخطاء البارزة في موسم قد لا يصل بعده مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا.
وقال ديفيز خلال بث مباشر على منصة "تويتش": هل يمكنكم أن تتخيلوا.. أنت رونالدو، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ويكون قائدك بالفريق هاري ماغواير.
وتابع: وتقول له نعم أيها القائد، أنا لا أقلل من شأن هاري، لكن رونالدو يجب أن يحمل شارة القيادة بالطبع.
ولعب ماغواير 32 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، سجل هدفين، وأحرز هدفًا في مرماه وحصل على 7 إنذارات.
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