رابطة الأندية تعلن تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز والمصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباريات فرق الأهلي وبيراميدز والمصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المحلي بسبب مشاركتهم في دور الثمانية ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد (الكونفيدرالية).
وذكرت رابطة الأندية المصرية المحترفة في بيان رسمي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يوم الجمعة :" نظراً لوصول أندية الأهلي وبيراميدز والمصري الي دور الثمانية في بطولات الأندية الأفريقي،ة وبناء علي ما جاء في جدول مباريات الدوري فقد تقرر تأجيل مباريات الأهلي أمام ايسترن كومباني والمقرر لها 12 ابريل الجاري ومع انبي والمقرر لها 19 ابريل الجاري".
وأضاف :" تقرر أيضاً تأجيل مباريات بيراميدز مع سموحه المقرر لها 13 ابريل وفيوتشر المقرر لها 20 ابريل، مع تأجيل مباريات المصري مع الإسماعيلي المقرر لها 13 ابريل وضد البنك الأهلي المقرر لها 20 ابريل الجاري وذلك الي ما بعد دور الثمانية في بطولات الأندية الأفريقية ".
ويحتل الأهلي صدارة الترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويأتي المصري ثامنا برصيد 16 نقطة.
-
الأهلي يطلب "السعة الكاملة" أمام الرجاءطالبت إدارة الأهلي المصري من السلطات المعنية بحضور السعة الكاملة للملعب الذي يستضيف مباراة الفريق الأحمر مع الرجاء البيضاوي المغربي المقرر لها 16 ... رياضة
-
الأهلي يعزز صدارته.. والزمالك يقلب الطاولة على بيراميدزعزز الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 1 - صفر على ضيفه الاتحاد السكندري يوم الأربعاء في المرحلة الثانية ... رياضة عربية
-
الأهلي المصري يصطدم بالرجاء في ربع نهائي دوري الأبطالوضعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي سحبت يوم الثلاثاء البطل الأهلي المصري في مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، بينما سيلاقي رجاء سطيف الجزائري ... رياضة عربية