رابطة الأندية تعلن تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز والمصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباريات فرق الأهلي وبيراميدز والمصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المحلي بسبب مشاركتهم في دور الثمانية ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد (الكونفيدرالية).

وذكرت رابطة الأندية المصرية المحترفة في بيان رسمي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يوم الجمعة :" نظراً لوصول أندية الأهلي وبيراميدز والمصري الي دور الثمانية في بطولات الأندية الأفريقي،ة وبناء علي ما جاء في جدول مباريات الدوري فقد تقرر تأجيل مباريات الأهلي أمام ايسترن كومباني والمقرر لها 12 ابريل الجاري ومع انبي والمقرر لها 19 ابريل الجاري".

مادة اعلانية

وأضاف :" تقرر أيضاً تأجيل مباريات بيراميدز مع سموحه المقرر لها 13 ابريل وفيوتشر المقرر لها 20 ابريل، مع تأجيل مباريات المصري مع الإسماعيلي المقرر لها 13 ابريل وضد البنك الأهلي المقرر لها 20 ابريل الجاري وذلك الي ما بعد دور الثمانية في بطولات الأندية الأفريقية ".

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويأتي المصري ثامنا برصيد 16 نقطة.