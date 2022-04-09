ناغلسمان يعتذر لمدرب فرايبورغ بعد مشاركة 12 لاعبا في مباراة الفريقين

تقدم جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بالاعتذار لكريستيان سترايش مدرب فرايبورغ، بسبب التصريحات التي أدلى بها بشأن استئناف فرايبورغ الخاص بمباراة الفريقين مطلع الأسبوع الماضي.

وكانت المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على فرايبورج 4 - 1 يوم السبت، قد شهدت تواجد 12 لاعبا من بايرن ميونخ على أرض الملعب لثوان قليلة، وذلك بسبب خطأ ارتكب خلال إجراء تبديلين في صفوف بايرن.

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وتقدم فرايبورغ بشكوى إلى الاتحاد الألماني للعبة، لكنه أكد أن ذلك يأتي لأسباب تتعلق بالإجراءات والقواعد.

ووجه ناغلسمان انتقادات حادة لموقف فرايبورغ، وقد قرر الاتحاد الألماني عدم فرض أي عقوبات ضد بايرن.

وقال ناغلسمان في تصريحات لشبكة "سكاي" يوم السبت: أنا شخص يعبر عن رأيه. لكنني أيضا شخص يعترف عندما يرتكب خطأ... أعتذر لفرايبورغ، وأعتذر لكريستيان.