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نيوكاسل يستعيد توازنه بنقاط وولفرهامبتون

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نيوكاسل
رفع نيوكاسل رصيده إلى 34 نقطة

نيوكاسل يستعيد توازنه بنقاط وولفرهامبتون

نيوكاسل - د ب أ

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فاز فريق نيوكاسل على ضيفه وولفرهامبتون بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين نيوكاسل بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريس وود الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 49 نقطة في المركز الثامن.

وجاء هذا الفوز بعد 3 هزائم متتالية لنيوكاسل في البطولة المحلية أمام تشيلسي وإيفرتون وتوتنهام.

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