أربعة أهداف في تعادل مثير بين مانشستر سيتي وليفربول

تعادل مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب 2-2 مع ضيفه ليفربول في مباراة مثيرة وممتعة بين الفريقين المتنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.
وتقدم كيفن دي بروين بهدف لسيتي بعد خمس دقائق، ثم أدرك ديوغو جوتا التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 13.
وأعاد غابرييل جيسوس التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 36، لكن ساديو ماني أدرك التعادل قبل دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.
وأصبح رصيد سيتي 74 نقطة من 31 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.
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